プリントアート 現代アート モダン モデルルーム 展示品

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◎タイトルプリントアート現代アート60×60モダン北欧モデルルーム展示品◎サイズ幅:60高さ:60＊単位はcm◎コメントモデルルームにて数々の有名ブランド家具と一緒に展示されていた作品となります。家具に非常にマッチしやすいカラーを主体としたアートがプリントされた物で非常に存在感があり、お部屋にワンポイント入れたい際に、こちらのアイテムが部屋を鮮やかに彩ってくれるかと思います。壁掛けでも、立てかけても、どちらのスタイルでも適応できるかと思います。＊同系統のアートがもう一点あります。同時購入の場合は値下げ可能ですので一度ご相談ください。◎コンディション当ショップは徹底したメンテナンスを行い、清潔感を第一に商品を販売しております。しかし、使用に伴う傷等は少なくともございますので、中古品にご理解のある方のみご購入くださいませ。