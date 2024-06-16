【即発送・売り切り】ダイの大冒険 新装彩録版 全巻セット

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商品詳細
ドラゴンクエストダイの大冒険新装彩録版全25巻セット18巻以降は未開封です。17巻までは一度だけ読んでいます。美品かと思いますが、あくまで中古品のため神経質な方はご購入をご遠慮下さい。すでにパッケージ済みなので購入後、すぐに発送いたします。そのため写真の追加が出来ないのでその分、お安く売り切り価格で出品しております。#週刊少年ジャンプ#ダイの大冒険#三条陸#稲田浩司#種崎敦美#ドラゴンクエスト
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