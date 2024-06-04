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SEVENTEEN スンチョル　エスクプス　トレカ　セット　セブチ　カード
商品番号 T68376377177
商品名

SEVENTEEN スンチョル　エスクプス　トレカ　セット　セブチ　カード
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気グループ···SEVENTEENグッズ種類···公式写真トレカセブチのスンチョルのトレカセットです。3、4枚目も追加です。トレカ別売りできます。バラ売りの場合物にもよりますが１枚800円〜基本的には自宅でファイル等に入れて保管してありますが、傷があるものもございますのでご理解いただけますようお願いいたします。
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