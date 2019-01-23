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海外版 プレイステーション クラシック 新品未開封
商品番号 U67954187027
商品名

海外版 プレイステーション クラシック 新品未開封
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーションクラシックの海外版の出品となります。新品未開封です。素人保管の商品となりますので神経質な方のご購入はお控え下さい。収録されているゲームが日本版と若干違うようです。
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