三味線　鼈甲撥　※削りあり　ヒラキ10cn 才尻2.5cm

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あまり使用していない為、この度出品しました。私自身が以前から使用しておりました。祖母から譲り受けた撥で、約40年ほど前に購入したとのことです。鼈甲の三味線用撥です。※簡単なクリーニング済みではありますが、多少の汚れがありますのと、欠けがありましたので、角を少しヤスリで削ってありますので、画像でご確認して下さいます様お願い致します。上記により、この価格での出品とさせて頂きましたので、ご理解頂いた上でご購入お願い致します。ヒラキ10cm才尻2.5cm三味線を習われる方、習っておられる方、コレクションされてる方、如何でしょうか？発送の際は、プチプチを使用してお送りさせて頂きます。以上を踏まえて、神経質な方、中古品の扱いであることをご理解頂けない方のご購入はお控え下さい。また何かご質問、価格交渉等ございましたら、お気軽にコメント下さい(^^)三味線長歌三味線民謡三味線撥和楽器種類···三味線アクセサリー・パーツ···バチ種類···三味線アクセサリー・パーツ···バチ種類···三味線アクセサリー・パーツ···バチ種類···三味線アクセサリー・パーツ···バチ