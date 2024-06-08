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商品詳細
甲斐扶佐義写真集「路地裏の京都（KaiFusayoshi/AlleysofKyoto）」2008年初版道出版◆◆詳細◆◆京都を代表する写真家のひとりであり甲斐扶佐義の写真集京都という名の、変わることのない流れの中に、安らかなノスタルジーが、いくつもの瞬間が、その儚さをこえた閃光に捉えられ、刻まれる。時の移ろいをこえて京都の息づかいが伝わってくる、路地裏に息づく人々の生活、飾り気のない日常の光景。京都の路地裏で撮影した35年分の記録を集めた写真集。◆◆仕様◆◆観光旅行モノクロスナップフィルム銀塩写真集作品集ソフトカバー24x21.2cm208ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに経年による薄スレ・薄ヤケが僅かにある程度ページ良好#本#京都#甲斐扶佐義#銀塩写真#観光
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甲斐扶佐義 写真集「路地裏の京都」2008年 初版 道出版 お見舞い ...
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