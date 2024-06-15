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「プレイステーション5」コンペ景品にて当たりましたが使わないため出品致します。新品未使用のため、動作確認は一切行なっておりません。初期不良等は、恐れ入りますが直接メーカーにお問い合わせお願いいたします。すり替え防止、トラブル防止のため、返品・交換・返金不可でお願い致します。状態に関して質問などあればお気軽に宜しくお願いします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5