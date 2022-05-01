Nintendo Switch 本体 バッテリー強化モデル スマブラ ソフト

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッド★内容★本体ジョイコン左ジョイコン右ジョイコングリップジョイコンストラップドックACアダプターHDMIケーブルコントローラー(社外)コントローラー用充電ケーブルソフト:大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL大人気任天堂スイッチのバッテリー強化モデルになりますあくまでも中古品ですので多少のキズ汚れはご理解ください購入後すぐにお遊びいただけます本体、ジョイコンなどその他付属品全ての動作確認済みで異常なし24時間以内発送ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo