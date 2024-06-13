リージョン機必要 台湾正規盤 星のカービィ アニメ DVD 5枚 1~26話収録 ...

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⭕値下げ不可、プロフ＆全説明文必読でお願い致します。⭕台湾正規盤、商品の裏面に版権記載、ディスク裏面にIFPI(国際的なレコード業界の業界団体、事業者番号記載)あります。⭕画像は分かりやすいように私物を撮影したものです。新品未使用品を発送します。簡易ケースに厚みがありますので簡易梱包で発送させて頂きます。⭕国内の一般的なプレーヤーで再生できない場合がありますので、リージョンコード、映像方式、国設定(※Blu-rayの場合)について理解している方のみお願いします。(※PS3/PS4/国内プレーヤーでの再生はできません)【※こちらは自身のパソコンでの再生方法ですので、あくまでご参考程度にお願いします】＊Windows10DELL製パソコンでVLCメディアプレーヤーをインストールして再生できました。メニュー画面での操作で日本語設定がありますが、うまくいかなかったので、マウス右クリックでのメニュー操作から日本語切り替え、音声や字幕切替は可能でした。⭕輸入製品のため、わずかなキズ、スレ等ある場合がございますので神経質な方はご遠慮下さい。⭕他にも英語版などのアニメDVDブルーレイ出品してますので宜しくお願いします。↓#海外版アニメDVD5814#海外版アニメDVDブルーレイ5814①海外仕様Blu-rayの場合：再生するプレイヤーの地域設定が日本だと「再生不可」になりますので地域設定できるブルーレイプレイヤー、PS3、PS4などで「日本以外、アメリカorカナダ推奨」にして下さい。(※詳しくはネット等で国コードなどでお調べ下さい。)②海外仕様DVDの場合：リージョンフリープレーヤーなどが必要です。フリマアプリ、ネット通販などで約3000円～で売ってます。(※詳しくはネット等でリージョンコードなどでお調べ下さい。)＊素人ですので、誤字脱字などのミスなどがある場合がございます。そちらの点ご理解の程宜しくお願いします。■■■『台湾正規盤星のカービィアニメDVDBOX』収録話数：1話～26話収録ディスク：5枚音声：日本語/中国語字幕：國語/字幕なしリージョンコード：3映像方式：NTSC■■■#海外版#海外盤…