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知られざるミュシャ展／An Illustrated Life 2冊セット
商品番号 W60076614916
商品名

知られざるミュシャ展／An Illustrated Life 2冊セット
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュシャの本、2冊セットになります。Mucha:AnIllustratedLifeは貴重な英語版になります。状態は写真よりご確認下さい。比較的キレイな方ですが経年劣化による変色やスレがある場合もございますので予めご了承下さい。①2013-2014知られざるミュシャ展－故国モラヴィアと栄光のパリ－展覧会図録25.8×17cm|図版約161点|198pp②Mucha:AnIllustratedLifeVitalisbyRomanNeugebauer防水袋に入れて包装紙で厳重に梱包、ネコポスにて発送致します#美術#アート#コレクション#図録#作品集#古書#ミュシャ
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