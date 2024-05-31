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新品未開封　twice　チョンサ　バッグチャーム　AB 2点
商品番号 L54255689640
商品名

新品未開封　twice　チョンサ　バッグチャーム　AB 2点
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,495 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封　twiceチョンサAB　バッグチャーム未開封ですので、中の状態は確認できません。バラ売りは考えておりません。すり替え防止のため、発送後の返品やキャンセルは不可ご理解の上、検討お願い致します。お値下げ、お取り置きコメントご遠慮下さい。返信しません。普通郵便定形外発送です。hareharetwice
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