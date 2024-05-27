ps5 プレイステーション5 ディスクドライブ搭載版　CFI-1000A01

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商品詳細
2021年3月購入試用期間1年程3年保証書あり動作確認済み＆初期化済みps5本体、ワイヤレスコントローラー、HDМIケーブル、説明書、電源コード、USBケーブル、ベース、全て揃っています。本体、コントローラー共に清掃済み状態としては美品になるかと思います。気になる点がございましたら気軽にコメントください。
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http://narcologia.ru/goods/mythic275535.html
http://narcologia.ru/goods/approximate437920.html
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