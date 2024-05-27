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ps5 プレイステーション5 ディスクドライブ搭載版　CFI-1000A01
商品番号 R31512852816
商品名

ps5 プレイステーション5 ディスクドライブ搭載版　CFI-1000A01
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 19,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年3月購入試用期間1年程3年保証書あり動作確認済み＆初期化済みps5本体、ワイヤレスコントローラー、HDМIケーブル、説明書、電源コード、USBケーブル、ベース、全て揃っています。本体、コントローラー共に清掃済み状態としては美品になるかと思います。気になる点がございましたら気軽にコメントください。
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