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テクスチャーアート　ファブリックパネル　抽象画　現代アート　ウェルカムボード67
商品番号 L20059064565
商品名

テクスチャーアート　ファブリックパネル　抽象画　現代アート　ウェルカムボード67
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さりありがとうございます！サイズ：200×200mm手描きの1点ものとなります。お時間ありましたらぜひ他の作品もご覧頂けると嬉しいです。→#shimanami_art○キャンバスを使用しています。石膏ボードの壁にプッシュピンをさして壁にかけたり、置いて飾って頂けます。○全国送料無料です。※着払いで発送方法の指定を希望される方は、ご購入前にご連絡ください。○撮影には実際の色が伝わるよう注意していますが、見え方が異なる場合がございます。○裏面等に絵の具が付着している可能性があります。○アクリル絵の具は耐久性に優れていますが、メディウム・ペーストの特性上、乾燥時や衝撃でヒビ割れが出来る場合がございます。○どの作品も大切に発送させて頂きますが、素人管理であるため、作品につけられたラメやビーズ等は摩擦により剥がれ落ちる場合があります。○返品は受け付けておりませんので、商品の状態や不明な点は、購入前に十分ご確認ください。丁寧かつ迅速な対応を心がけています。どうぞよろしくお願いいたします。#アート　#テクスチャーアート　#コンテンポラリーアート　#パネル　#絵　#キャンバスアート　#現代アート　#インテリアアート　#インテリア雑貨　#パネル　#BTS#リノベーション　#インテリアパネル　#フルイドアート　#ファブリックパネル　#ポーリングアート　#パネル　#アート　#絵　#絵画　#壁掛け　#インテリア　#おしゃれ　#カラフル　#ビンテージ　#タペストリ　#インテリアパネル　#オブジェ　#現代アート　#置物　#インダストリアル　#モダン　#アンティーク　#ヴィンテージ　#ボーコンセプト　#ポスター　#ホテルライク　#アイアン　#家具　#壁掛けオブジェ　#壁掛けアート
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate397048.html
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