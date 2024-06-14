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- テクスチャーアート ファブリックパネル 抽象画 現代アート ウェルカムボード67
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商品詳細
ご覧下さりありがとうございます！サイズ：200×200mm手描きの1点ものとなります。お時間ありましたらぜひ他の作品もご覧頂けると嬉しいです。→#shimanami_art○キャンバスを使用しています。石膏ボードの壁にプッシュピンをさして壁にかけたり、置いて飾って頂けます。○全国送料無料です。※着払いで発送方法の指定を希望される方は、ご購入前にご連絡ください。○撮影には実際の色が伝わるよう注意していますが、見え方が異なる場合がございます。○裏面等に絵の具が付着している可能性があります。○アクリル絵の具は耐久性に優れていますが、メディウム・ペーストの特性上、乾燥時や衝撃でヒビ割れが出来る場合がございます。○どの作品も大切に発送させて頂きますが、素人管理であるため、作品につけられたラメやビーズ等は摩擦により剥がれ落ちる場合があります。○返品は受け付けておりませんので、商品の状態や不明な点は、購入前に十分ご確認ください。丁寧かつ迅速な対応を心がけています。どうぞよろしくお願いいたします。#アート #テクスチャーアート #コンテンポラリーアート #パネル #絵 #キャンバスアート #現代アート #インテリアアート #インテリア雑貨 #パネル #BTS#リノベーション #インテリアパネル #フルイドアート #ファブリックパネル #ポーリングアート #パネル #アート #絵 #絵画 #壁掛け #インテリア #おしゃれ #カラフル #ビンテージ #タペストリ #インテリアパネル #オブジェ #現代アート #置物 #インダストリアル #モダン #アンティーク #ヴィンテージ #ボーコンセプト #ポスター #ホテルライク #アイアン #家具 #壁掛けオブジェ #壁掛けアート
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate397048.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic783737.html
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