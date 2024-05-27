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☆動作確認済☆PCエンジンソフトセット
商品番号 L94829827029
商品名

☆動作確認済☆PCエンジンソフトセット
ブランド名 エヌイーシー
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セット内容・PCエンジンコアグラフィクス・天の声2・モノラル映像ケーブル・コントローラー・コントローラー(アベニューパッド6)・ソフト(ストリートファイターⅡダッシュ、ボンバーマン94、PC電人、ドラゴンスピリット、F1サーカス91)・マルチタップ(正常に動きません)以上のセットです動作確認はソフト起動確認後終了しています。長期保存品ですので、汚れなどあります。画像4枚目の物は正常に動きませんがメンテナンスすれば動くかもしれないので付属致します。梱包はリサイクルダンボールなどでの簡易梱包で発送します。#レトロゲーム#動作確認済み#nec#ファミコン#スーパーファミコン#任天堂#プレステ#セガサターン
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