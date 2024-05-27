

美の響演 関西コレクションズ 2013- 美の響演 関西コレクションズ 2013-



美の響演 関西コレクションズ 2013- 美の響演 関西コレクションズ 2013-



2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館 2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館



2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館 2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館



美の響演 関西コレクションズ 2013- 美の響演 関西コレクションズ 2013-



2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館 2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館



2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館 2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館



美の響演──関西コレクションズ：artscapeレビュー｜美術館・アート ... 美の響演──関西コレクションズ：artscapeレビュー｜美術館・アート ...



美の響演 関西コレクションズ 2013- 美の響演 関西コレクションズ 2013-



美の響演 関西コレクションズ - 古本買取販売 ハモニカ古書店 建築 ... 美の響演 関西コレクションズ - 古本買取販売 ハモニカ古書店 建築 ...



2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館 2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館



2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館 2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館



2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館 2013年度 | 2010年代 | 過去の展覧会 | 展覧会 | NMAO：国立国際美術館



KANSAI 「美の饗宴」: 神戸栄町かぜくさ便り KANSAI 「美の饗宴」: 神戸栄町かぜくさ便り



画像3 / 7＞セザンヌ、マティスなど、関西6大美術館の名作が一堂に ... 画像3 / 7＞セザンヌ、マティスなど、関西6大美術館の名作が一堂に ...

[編集]国立国際美術館,朝日新聞社企画事業本部大阪企画事業部[出版社]朝日新聞社[発行年]2013年[状態]B[コメント]関西が誇る6つの国公立美術館が所蔵する、主に20世紀以降の欧米美術コレクションを紹介した展覧会の図録。セザンヌ、ピカソ、マティス、ブランクーシらの名品から、ロスコ、ルイス、ウォーホルらのアメリカ美術、そして現在活躍するリヒターやタイマンスらの絵画、シャーマンやシュトゥルートらの写真にいたるまで、関西にある珠玉の約80点を収録。目次生きているコレクション 山梨俊夫「関西コレクションズ」の開催にあたって 島敦彦20世紀美術の幕開け彫刻の変貌とオブジェの誕生ヨーロッパの戦後美術戦後アメリカ美術の展開多様化する現代美術サイズ：24×19cm ソフトカバー 175ページ