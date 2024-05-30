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彩色　金剛界曼荼羅　染川英輔
商品番号 M53317218698
商品名

彩色　金剛界曼荼羅　染川英輔
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 7,600 円
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商品詳細

仏画家・染川氏筆の十年余にわたる労作「絹本着色・金剛界曼荼羅」を間近に観ることができるよう全各尊を原画と同寸で掲載し、さらに発願から白描・彩色に至るまでの完成の記録「制作の記」を併載。仏画　仏像　宗教　仏教　刺青￼大切に保存してきました。探しておられる方いかがですか？
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