彩色　金剛界曼荼羅　染川英輔

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商品詳細
仏画家・染川氏筆の十年余にわたる労作「絹本着色・金剛界曼荼羅」を間近に観ることができるよう全各尊を原画と同寸で掲載し、さらに発願から白描・彩色に至るまでの完成の記録「制作の記」を併載。仏画 仏像 宗教 仏教 刺青￼大切に保存してきました。探しておられる方いかがですか？
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