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テイルズ ゼスティリア 原画集
商品番号 C49338967526
商品名

テイルズ ゼスティリア 原画集
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 1,839 円
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商品詳細

テイルズオブゼスティリアザクロス導師の夜明けの原画集です。購入後、ビニール掛けを開ける事もなくしまわれておりました。日焼けなどもなく大変美品だと思います。即購入可検索用テイルズゼスティリアスレイミクリオアリーシャライラデゼルザビーダロゼ
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