テイルズ ゼスティリア 原画集

テイルズオブゼスティリアザクロス導師の夜明けの原画集です。購入後、ビニール掛けを開ける事もなくしまわれておりました。日焼けなどもなく大変美品だと思います。即購入可検索用テイルズゼスティリアスレイミクリオアリーシャライラデゼルザビーダロゼ



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