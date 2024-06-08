テイルズ ゼスティリア 原画集

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商品詳細
テイルズオブゼスティリアザクロス導師の夜明けの原画集です。購入後、ビニール掛けを開ける事もなくしまわれておりました。日焼けなどもなく大変美品だと思います。即購入可検索用テイルズゼスティリアスレイミクリオアリーシャライラデゼルザビーダロゼ
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