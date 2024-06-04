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スーパーファミコン 任天堂ソフト35本セット
商品番号 F46524788129
商品名

スーパーファミコン 任天堂ソフト35本セット
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 7,789 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーファミコン任天堂ソフト35本セット本体AVケーブルACアダプターコントローラー替えゴム2セットソフト35本スターフォックスパネルでポンスーパードンキーコングスーパードンキーコング2スーパードンキーコング3ファイヤーエンブレム聖戦の系譜ファイヤーエンブレム紋章の謎シムシティゼルダの伝説ヨッシーアイランドスーパーピクロススーパーマリオコレクションカービィボウルスーパーマリオRPGF-ZEROワイルドトラックス星のカービィスーパーデラックススーパーマリオカートパイロットウイングススーパーマリオワールドスーパーゲームボーイポケットモンスター青ポケットモンスターピカチュウポケットモンスター金ゼルダの伝説夢をみる島Ｆ１レースヨッシーのたまごドンキーコングランドドンキーコングGB星のカービィ2カービィのきらきらきっずゲームボーイギャラリースーパーマリオランドワリオランドドクターマリオ本体清掃、コンデンサ交換、バックアップ電池交換後に短時間ですが動作確認済みです。ソフトは全て電池交換済み。30年くらい前の機器のため、こちらで気が付かなかった瑕疵等があった場合も保証はございませんので、ご了承ください。その他、基本詳細はプロフィールに記載しています。
http://narcologia.ru/goods/conception263857.html
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