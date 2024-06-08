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★特別セット★WiiUプレミアム コントローラー　ハンドル　ヌンチャク　ソフト
商品番号 I87545001428
商品名

★特別セット★WiiUプレミアム コントローラー　ハンドル　ヌンチャク　ソフト
ブランド名 ウィーユー
特別価格 税込 9,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属品:本体、コントローラー(wiiコントローラー2つ、クラシックコントローラー)、ハンドル2つ、ヌンチャク2つ、ソフト12本、バランスボード、付属品ーソフトー・スプラトゥーン・ドンキーコング・スポーツコネクション・マリオカート8・ドラゴンクエストX・wiiFit・wiifitplus・どうぶつの森・マリオ\u0026ソニック　ロンドンオリンピック・おどるメイドインワリオ・ニュースーパーマリオブラザーズ・マリオカートwii⚠️・ソフトのバラ売りはしていません。・1枚目にある北京オリンピックは付属しません。商品状態:中古品のため多少の使用感はありますが、全体的に状態は良好です。アルコール、次亜塩素酸水で清掃および除菌済みです。におい:当方は非喫煙者のため気になる臭いはありません。発送:プチプチで丁寧に包んで発送致します。※他のフリマアプリにも出品中です。他で購入された場合は取消する可能性がございます。ご了承の程よろしくお願い致します。※その他質問がありましたらコメントお待ちしております。なるべく早く回答致します。※土日祝日の発送ができない場合がございます。※商品が説明と大きく異なっている場合や初期不良がありましたら全額返金対応致しますので受取評価前にご連絡下さい(到着後1週間以内)。検索ワードWiiゲームまとめ売りゲーム機本体テレビゲームニンテンドー任天堂クラシックコントローラーヌンチャク
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