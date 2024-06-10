天官賜福　5巻6巻特装版　平心出版　豪華セット

天官賜福 5巻6巻特装版 平心出版中国本土の発売前に予約し、個人輸入したものです。外箱開封のみにて商品は全て新品未開封になります。内容:・本編第5巻+第6巻セット・アクリル複製原画パネル/習字怡情・6ポケットA4クリアファイル/銀蝶・アクリルスタンド/太子悦神・ちびキャラアクリルミニフィギュア(2個セット)・クリアブックカバー・アクリル複製原画パネル/晨起束髪・アクリル複製原画パネル/明灯三千・クリアポスター2枚セット・ちびキャラアクリルマスコット付きカードホルダー/明灯三千飾る場所がない為出品いたします。海外輸入品の為、細かい傷などある場合があります。全て未開封の為、初期傷についてはご理解お願いします。配送につきましては通常ご購入から24時間以内に出荷予定です。お盆期間中（8/12〜8/14）のご購入につきましては8/15の出荷を予定しております。何卒ご了承いただけますようお願い致します。



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