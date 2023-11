bts コンセプトフォトブック MOS SPECIAL

MAPOFTHESOULON:ECONCEPTPHOTOBOOKSPECIALセット コンセプトフォトブック スペシャルセット写真集初回限定ポスター付き【内容】1.OUTBOX210x270x58mm2.フォトブック196x257mm/128ページ2冊1セット3.フィルムカード70x100mm/14枚1セット4.フォールドコンセプトペーパー370x490mm/2枚1セット5.フォールドポスター750x570mm/2枚1セット6.ランダムフォトカード55x85mm/ランダム2枚 7.レンティキュラカード130x80mm/2枚1セット8.ポストカード155x100mm/1枚 9.ミニフォト150x150mm/7枚1セット10.ランダムホログラムフォトカード85x55mm/ランダム1枚 11.ポスターセット*初回プレス限定920x610mm/7枚1セット内容確認のため開封致しましたが抜け無しとなっております。売り切りたい為、トレカのメンバーは公開しません。トレカは3枚違うメンバーとなっております。メンバーについての質問お答えできません。トレカはスリーブに入れ戻しております。ポスターは未開封のままです。プロフィールを読みご理解頂けましたら即購入可能です。BTSSYSspeakyourselfLYSloveyourselfソクジンユンギホソクナムジュンジミンテヒョンジョングクjinsugaj-hopermjiminvjungkookトレカポスターcdbt21グッズ butter#M♡



