TWICE ミナ　ラブリー　ミブリー　BABY LOVELYS バッグチャーム

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3周年記念グッズONCEJAPAN3rdanniversary即購入可出回りも少なく現在確認した限り出品者が1人なため値下げは厳しいです他の商品とまとめ買いで値下げ開封後大切に暗所で保管うさぎから出ている糸は購入時からありました状態の良さは3枚目でわかるかと思います4枚目のポストカードをおまけとして同封いたします