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SNEAKER MON AMOUR HONDALADY
商品番号 Q56513948765
商品名

SNEAKER MON AMOUR HONDALADY
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開放感たっぷり、華やかさ弾けるナンバーに、多彩な声色のヴォーカルがちりばめられた８枚目のアルバム。96年に結成され、2002年より二人組となったテクノ・ロック・ユニットが、フィーチャリング・シンガーも交え、エレクトロ・アプローチを含めたポップで聴き心地のよいサウンドを展開する。帯付き状態は画像でお確かめください定期的に値下げしていきますので、値段の折り合いがつかない場合は「いいね」を押してチェックしておいてください※値下げ交渉はご遠慮くださいA1
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