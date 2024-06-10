⭐️発送注意　激レア 30年前定価10万円セット　TVゲーム ATARI2800

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⭐️実家にあるため、 お盆、お正月のみの発送になります 申し訳ございません 発送に時間を頂くことになります！ご了承頂けます方のみに お譲りさせて頂きます。8/2965000円→更にお値下げ致しました！ 宜しくお願い致します。30年ほど前に購入し、ほぼ保管しておりました、アメリカからやってきたATARI2800TVゲームです！当時、本体が24800円、ソフトが約1万/1本のかなり高額ゲームでした^^合計10万近くです^^2年ぐらい使用し、その後、ファミコンに移ってしまった為、あまり遊ばずに保管しておりました！本体+ソフト7本のフルセットでお譲りさせて頂きます！写真の物全てです^^使用期間が少ない為、30年ほど前のゲームにしては美品ですが、ソフトプリント面のシミやTV接続アダプタのサビなどはありますのでご理解頂けます方に^^現在、本体電源投入確認済みです^^5年前にゲーム動作確認済み。現在、以下理由により確認ができておりません。もし購入希望の方がおられましたら、何とか動作確認してお譲りしたいと考えております。⭐︎訳ありTV接続アダプタの端子の片方が経年劣化の為折れてしまいました。端子なので自分で交換ができると思います^^写真4枚目価値がわかる方にはわかる！一品です！コレクター様大歓迎です^^