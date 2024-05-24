範馬刃牙 全巻初版セット

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ご覧頂きありがとうございます。範馬刃牙全巻セットの出品です。【注：範馬刃牙の全巻セットは現在3点出品しております。それぞれ商品の状態を考慮して値段を設定しています。お好みのものをご購入下さい。】全巻初版セットです。購入後、暗所にて保管しておりました。本に染みや汚れがある巻がございますが、通読には問題ありません。状態については写真をご確認して頂けると幸いです。何か不明な点がありましたら、気軽にご質問下さい。他にも多数出品中です。同梱ご希望の場合、送料分は多少のお値下げが可能です。お気軽にご相談下さい。発送までの日数は、夜勤がある仕事のため長めにとっておりますが準備出来次第早めに発送する予定です。即購入OKです。範馬刃牙全37巻セット【注：10.5巻は含まれません】漫画：板垣恵介出版社：秋田書店レーベル：少年チャンピオン・コミックスアニメ化グラップラー刃牙バキ範馬刃牙刃牙道バキ道刃牙らへん外伝ピクル＋野人戦争編地上最強の親子喧嘩編