粟と稗の食文化＊増田昭子＊三弥井書店　　　　#画文堂

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粟と稗の食文化＊増田昭子＊三弥井書店＊平成2年第一刷＊函B6判/函ヨゴレ少有/帯付（ヤケ有）その他古いものですので、経年並みの使用感、劣化、キズ、変色、ヨゴレはご容赦ください。パラパラとめくった程度の確認ですが、線引き書込み押印はございません（軽微なものの見落としはご容赦ください）。送料込みの価格ですので、発送方法はお任せください（営業所留めは対応不可です）。☆ご検討ご購入前に「プロフィール」一読よろしくお願いいたします。#画文堂＊専門書6411