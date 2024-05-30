自作のコンデンサーマイクです。（本体に若干の傷があります）出品者は非喫煙者で、ペットも居ません。【商品説明】Telefunken社の人気モデルTF11のクローンとして制作したコンデンサーマイクです。TF11に利用されている基板を解析し、1:1クローンを作成することで同価格帯では手に入らないクオリティを実現しました。カプセルは34mmK87タイプを利用し(ebayにて入手)作成しています。既存のTF11v1基板を見直し、新しく作り直したモデルです。主に行った改良は以下の通りです。・よりバランスの取れた音にするために回路を刷新、ゲインの向上と中域のレスポンスの向上・オーディオグレードの部品にアップグレードし、自己ノイズを低減・出力トランスを見直し、より高品質なものを使用以下にサウンドサンプルを置いていますListentoTF11クローンv2サンプル1byKagabooon#SoundCloudhttps://on.soundcloud.com/qVe9uListentoTF11クローンv2サンプル2byKagabooon#SoundCloudhttps://on.soundcloud.com/7F89jマイク本体とショックマウントのセットとなります。本マイクは単一指向性となります。また、本商品はファンタム電源(48V)でのみ動作します。種類...マイク#コンデンサーマイク#Telefunken#TF11#AKG#Neumann#AudioTechnica#behringer#rode



新品 自作 コンデンサーマイク Telefunken TF11v2 クローン 日本初の ...



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TF11 FET TELEFUNKEN - 国内代理店公式サイト



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