倉木麻衣 DVD ファンクラブ限定 BIRTHDAY LIVE 2015

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倉木麻衣ファンクラブ限定販売、【Mai-K.net.Presents2015BIRTHDAYLIVE】DVD版（廃盤）。両ディスクに微細な擦れキズ（掲載写真9、10枚目。一応、撮影はしてみましたが反射と傷が薄いせいか上手く写りませんでした）がある以外、ブックレット等の付属品も全て揃った綺麗なお品です。ディスク全編で動作確認済み、映像の乱れや音声の飛びは無く、タオルやクリップ等の付属品は未使用です。また、倉木麻衣のDVDライブ映像の中では画質は最良だと思います。【値下げ交渉不可】