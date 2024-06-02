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廃盤10th　・　河合奈保子 ( かわいなおこ )　／　さよなら物語
商品番号 V25930202519
商品名

廃盤10th　・　河合奈保子 ( かわいなおこ )　／　さよなら物語
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 11,424 円
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商品詳細

【激レア：希少廃盤】河合奈保子の記念すべき10thオリジナル・アルバム。名前：河合奈保子(かわいなおこ)題名：さよなら物語曲数：全9曲規格：33C31-7586状態：CD動作確認済み、目立つ傷汚れなし配送：無料　匿名配送　ゆうパケットmini作曲を筒美京平、作詞を売野雅勇、編曲を矢島賢・矢島マキ(田代マキ)夫妻が手掛け、欧州のモチーフを散りばめた世界を表現。●収録曲1.LAJETEE（霧雨の埠頭）2.PARISOCTOBRE（パリは悲しみに燃え）3.VENEZIA（水の中の蜃気楼）4.HOTELRITZ（人生という名のレヴュー）5.FIN（白夜の季節）6.WIEN（哀しみのコンチェルト）7.BARCELONASENTIMENTAL（海岸道路N2）8.LASTDANCEINMOSCOW（モスクワ・トワイライト）9.SA・YO・NA・RA（ラスト・シーンズ）●ジャンルアイドル歌謡曲シンガーソングライター●作曲：筒美京平　作詞：売野雅勇　編曲：矢島賢・矢島マキ(田代マキ)ご覧いただきありがとうございました、宜しくお願いいたします。#河合奈保子#アイドル#昭和アイドル#CD#レア#80s#廃盤
http://narcologia.ru/goods/secretarial460916.html
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