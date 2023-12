廃盤10th　・　河合奈保子 ( かわいなおこ )　／　さよなら物語

河合奈保子:さよなら物語(SACDハイブリッド) 河合奈保子:さよなら物語(SACDハイブリッド)



【激レア:希少廃盤】河合奈保子の記念すべき10thオリジナル・アルバム。名前:河合奈保子(かわいなおこ)題名:さよなら物語曲数:全9曲規格:33C31-7586状態:CD動作確認済み、目立つ傷汚れなし配送:無料 匿名配送 ゆうパケットmini作曲を筒美京平、作詞を売野雅勇、編曲を矢島賢・矢島マキ(田代マキ)夫妻が手掛け、欧州のモチーフを散りばめた世界を表現。●収録曲1.LAJETEE(霧雨の埠頭)2.PARISOCTOBRE(パリは悲しみに燃え)3.VENEZIA(水の中の蜃気楼)4.HOTELRITZ(人生という名のレヴュー)5.FIN(白夜の季節)6.WIEN(哀しみのコンチェルト)7.BARCELONASENTIMENTAL(海岸道路N2)8.LASTDANCEINMOSCOW(モスクワ・トワイライト)9.SA・YO・NA・RA(ラスト・シーンズ)●ジャンルアイドル歌謡曲シンガーソングライター●作曲:筒美京平 作詞:売野雅勇 編曲:矢島賢・矢島マキ(田代マキ)ご覧いただきありがとうございました、宜しくお願いいたします。#河合奈保子#アイドル#昭和アイドル#CD#レア#80s#廃盤