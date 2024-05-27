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Ｐｉｌｅ／メジャー・ファースト・アルバム『Ｊｅｗｅｌｙ　Ｖｏｘ』初回限定盤Ｂ
商品番号 T20509171185
商品名

Ｐｉｌｅ／メジャー・ファースト・アルバム『Ｊｅｗｅｌｙ　Ｖｏｘ』初回限定盤Ｂ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

声優アーティスト：Ｐｉｌｅさんのメジャー・ファースト・アルバム『Ｊｅｗｅｌｙ　Ｖｏｘ』初回限定盤Ｂ（ＣＤ＋ＤＶＤ）２枚組みです。【商品説明】　１．新品未開封商品／新品未試聴商品。　２．２０１５年３月４日発売。　３．ＣＤ＋ＤＶＤ２枚組み。　４．魅力満載フォトブックＰ３６付き。　５．保存状態は良好です。　６．この商品はレターパックプラスにより　　　発送致します。　７．値引き交渉は受付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/encourage953372.html
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