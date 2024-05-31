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PSP-3000
商品番号 O54684722724
商品名

PSP-3000
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000PWバッテリーは無いですが動作確認済み。本体のみです。充電器、バッテリーは付属しません。買ってからフィルムを付けていたので画面は綺麗です。color:WHITEゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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