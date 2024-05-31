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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000PWバッテリーは無いですが動作確認済み。本体のみです。充電器、バッテリーは付属しません。買ってからフィルムを付けていたので画面は綺麗です。color:WHITEゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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