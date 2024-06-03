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YOASOBI THE BOOK3 CD+グッズ(完全生産限定盤)＊黄色
商品番号 I11687716271
商品名

YOASOBI THE BOOK3 CD+グッズ(完全生産限定盤)＊黄色
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YOASOBITHEBOOK3CD+グッズ（バインダー）（完全生産限定盤）シリアルコードは抜きましたが、CD未再生です。発送については、メルカリ便(ゆうゆう⇄らくらく)で匿名配送させていただきます。梱包は簡易包装ですが、割れものや壊れやすい物の場合は緩衝材を使用致します。リサイクル梱包で発送することもございます。ご了承ください。午前中に発送することが多いです。ペット、喫煙者はおりません。全品自宅保管品のため、御理解頂ける方からのご購入をお待ちしております。気になる点はいつでもご質問ください。気持ちのいい取り引きができるよう心がけますので、よろしくお願い致します。
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