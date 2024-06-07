仮面ライダーリバイス DXバイスタンプまとめ売りセット

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商品詳細
仮面ライダーリバイスの変身アイテムで、強化フォーム用のバイスタンプのまとめ売りセットです。●DXローリングバイスタンプ●DXサンダーゲイルバイスタンプ●DXギファードレックスバイスタンプ全て動作確認済みです。子供が遊んでいたものなので使用感はありますが、まだまだ普通に遊べます。バラ売りは考えておりません。
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