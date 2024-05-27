初代 桂春團治大全集 BOX 上方落語 CD

初代・桂春團治のSP音源を初CD化!昭和48年から49年にかけ第一~五集まで5枚のLPとして発売された『初代桂春團治大全集』音源をBOXで復刻。貴重な録音の数々は歴史的な価値も大きく、ファンの心をつかんで離しません。5枚のCDジャケットはLP発売当時のデザインを再生。小説「桂春團治」の作者で、初代春團治に造詣が深い長谷川幸延氏による解説と、収録演目それぞれの文句カードを封入。枝雀、仁鶴、エンタツ、アチャコ、ダイマルラケット・・・上方爆笑名人芸のルーツをたどれば、すべて初代桂春団治に行き着く歴史的価値も大きい貴重な録音の数々を収録。【収録内容】【DISC1(第一集)】いかけ屋/田楽喰い/無筆の棒屋/道具屋【DISC2(第二集)】へっつい盗人/野崎詣り/喧嘩の仲裁/無いもの買い【DISC3(第三集)】阿彌陀池/チリトテチン/初天神/あんま炬燵【DISC4(第四集)】さかさま盗人/馬の田楽/壺算/長屋の花見【DISC5(第五集)】三人道中/米あげいかき/くしゃみ講釈/からし医者



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