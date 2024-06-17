専用/3点セットビジネスマネジャー検定試験23版テキスト・問題集/22版問題集

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合格した為、出品します。書き込み等はありません。大きく開いたりもしていないので、かなり綺麗な状態かと思いますが、中古品ですので写真をよくご確認のうえ、ご購入ください。※テキストだけ、角に若干のヨレがあります。最新版(23年度版)のテキスト、問題集と22年度版の問題集の3点セットでお譲りします。①「ビジネスマネジャー検定試験公式テキスト〈4thedition〉」東京商工会議所定価:￥2950②「ビジネスマネジャー検定試験公式問題集〈2023年版〉」東京商工会議所定価:￥2500③「ビジネスマネジャー検定試験公式問題集2022年版」東京商工会議所定価:￥2200テキストに加えて、2年度分の公式問題集をこなせば、合格により近づけると思います。#東京商工会議所#本#社会／経営