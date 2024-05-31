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商品詳細
プロフィール欄をご一読ください10年ぐらい前に買った品です半年ほど練習しましたが、その後はずっと押入れにしまってありました弦は変えていないので、購入にあたっては変えていただいた方がいいかもしれません目立ったキズや汚れはないと思いますが、あくまで中古品ですので、完璧をお求めの方、神経質な方は購入をお控えください即購入OKです
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