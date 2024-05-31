コピックチャオ バラ売り可能 バリオスインク補充済み 清掃済み

即購入⭕️お値下げ❌バラ売り⭕️カラー追加しましたバリオスインク満タン補充済み清掃済みほとんどは新品と同じ11gです11gになる前にインクが溢れるものもあり数本は11g弱です重量10.5g〜11g※キッチンスケール計量のため目安程度にお考え下さいキャップ内も清掃済みです*ニブに変色あるものが数本あると思いますが、彩色に影響のある状態のものはありませんバラ売り希望の場合のみニブの状態等を専用ページからご案内しますバラ売りの場合ご希望本数x150円＋送料220円1梱包40本まで状態に応じてお値引しますYR00/YR02/YR04/YR07/YR20/YR31/YR61Y00/Y02/Y08/Y11/Y15/Y17RV02/RV04/RV21/RV23/RV34R02/R29/R32/R37/R59V04/V09BV00/BV02/BV08/BV29YG03/YG06/YG95G00/G05B24/B28/B29/B39E00/E21/E29/E31/E33/E35/E47/E50/E51//E57W0/W5C1/C2/C3/C5/C7*輸送中の振動でインク漏れが生じることがあります*中古の清掃品のため新品同様ではありません*発送時の状況によっては予告なくらくらくメルカリ便に変更することがありますコンビニ受取の場合は予めお知らせくださいませ*再利用箱や自作の箱で梱包します*コピックスケッチも出品していますバリオスインク補充済コピックCOPICciaoコピックチャオバラ売り可能バリオスインク補充済み清掃済み



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