【ジャンク品】ニンテンドー2DS ポケットモンスター ピカチュウ 限定パック

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ニンテンドー2DSポケットモンスターピカチュウ限定パック発売当初購入し、数回プレイした後、しばらく保管。最近久しぶりにプレイしようとした所、電源付きませんでした。アダプタを繋いでも充電出来ず、プレイ出来るか確認出来ませんので、ジャンク扱いでの出品です。アダプタが悪いのか、本体が悪いのか私にはわかりません。本体、美品です。美品ですが上記の理由で、カテゴリを傷や汚れありにしています。付属品はパッケージに記載されている通り揃っていますが、ARカードについては本来６枚ですが、１枚しかありません。データを初期化したかどうかも忘れてしまいました。ご自身で修理できる方か、故障原因がわかる方のご購入が望ましいと思います。ジャンク品ですが、現在生産終了品で中々手に入らない品物の為、こちらの価格設定にさせて頂きます。以上の内容、十分にご理解頂けた場合のみ、ご購入お願い致します。NC、NRでお願いします。ご質問ございましたら随時受け付けておりますのでお気軽にお願いします。