ゴーオンジャー 炎神大将軍 エンジン大将軍

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商品詳細
炎神戦隊ゴーオンジャーDX炎神大将軍 エンジン大将軍子どもが遊んでいた物です。画像の通りで欠品はなく、綺麗な状態だと思います。外箱には経年劣化等で破れた箇所ありますが、製品には問題ありません。長期自宅保管品です。暗所で保管していた為状態は良いです。中古品という事をご理解いただける方よろしくお願いいたします。ソウルは電池を買い換えたら使えると思います。非常にレアな品ですので早い者勝ちでお願いします。#ゴーオンジャー#スーパー戦隊#特撮#エンジン大将軍#炎神大将軍#エンジンオー
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