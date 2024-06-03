足立梨花 写真集 でーれーガールズ サイン入り

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足立梨花さん主演の映画「でーれーガールズ」の写真集になります。目の前で書いて頂いた直筆サインが裏表紙にあります。写真集と一緒にとってあった映画の冊子もお付けします。買ったままの状態で袋に入れ保管していたため目立った傷や汚れは見当たりませんが、かなり前に購入したものですので細かなスレや多少の角のいたみはご了承ください。