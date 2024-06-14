最終値下げ。BUSHi 青龍伝　二人の勇者

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『 青龍伝 二人の勇者 ソフト スーパーファミコン 』 ＝ご覧頂き誠にありがとうございます。＝◆この商品(中古品)は家族のコレクションで長期自宅保管していたものです。✴ソフトのみですので説明書、箱などは ありません。状態については、ラベルに若干黄ばみあります。●端子はクリーニング済みですが、素人の為、完璧ではありませんのでご理解頂きたいと思います。★ソフトの中に入っている電池は交換していない為、セーブ出来ない場合があります。 お客様ご自身での交換をお願い致します。*********************************************★取り置き、専用出品、価格交渉などはトラブルの原因になるので行っておりません。*********************************************◆諸事情により対応が遅れる場合が御座います。ご了承下さい。●商品を購入の際は、プロフィール、商品の説明、画像等を全て見て頂き、納得した上で購入して下さい。★丁寧にチェックさせて頂いておりますが、キズ、汚れ等々見落としなどの可能性があります。ご了承下さい。￣￣￣￣￣￣￣￣ #青龍伝#二人の勇者#ＢＵＳＨＩ#ソフト#スーパーファミコン#ティーアンドイーソフト#レトロ#任天堂#ゲー厶