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GPD WIN4 32GB 1TB
商品番号 E80471171001
商品名

GPD WIN4 32GB 1TB
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 28,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メモリ大容量モデルの32GB版です。SSDは1TBです。ほぼ未使用品を購入しましたが、3回ほどしか使いませんでした。保護フィルムは貼られていますが、簡易なもののようなのでおまけとお考えください。初期化済みです。なお、グラフィックメモリはbiosから4GB→8GBにしています。
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