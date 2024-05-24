GPD WIN4 32GB 1TB

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商品詳細
メモリ大容量モデルの32GB版です。SSDは1TBです。ほぼ未使用品を購入しましたが、3回ほどしか使いませんでした。保護フィルムは貼られていますが、簡易なもののようなのでおまけとお考えください。初期化済みです。なお、グラフィックメモリはbiosから4GB→8GBにしています。
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