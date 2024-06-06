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プロパガンダ
商品番号 S79461118169
商品名

プロパガンダ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,380 円
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商品詳細

購入時期は不明ですが、経年劣化によりカバーと帯に色褪せシミがあります（写真6、7枚目）書籍本体はあまり読んでいないので、折り目等気になる所はなく全体的に綺麗です（素人目で見落としあればすみません）一度人に渡った中古品になります。ご理解いただける方よろしくお願い致します。「プロパガンダ」BernaysEdwardL/中田安彦定価:￥1600#BernaysEdwardL#Bernays_Edward_L#中田安彦#中田_安彦#本#社会／一般15日以降にご購入いただいた場合19日まで不在の為、20日の発送になります。ご了承の程よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Persia692588.html
http://narcologia.ru/goods/capitation490308.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement393099.html
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