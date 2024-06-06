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【新品未開封】DC　ボーダーダウン 通常版
商品番号 H98464664039
商品名

【新品未開封】DC　ボーダーダウン 通常版
ブランド名 セガ
特別価格 税込 19,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドリームキャストのレアソフト『ボーダーダウン（通常版）』です。希少な新品未開封品となります。古い品となりますので状態に極度に神経質な方はご遠慮ください。白く見える横線は光の反射です。外観の状態につきましては必ず掲載画像をご確認の上、納得頂いた方のみご購入お願いします。
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【新品未開封】DC　ボーダーダウン 通常版
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