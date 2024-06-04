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FOMARE 限定CD 黒髪少女/新しい歌
商品番号 J58786591942
商品名

FOMARE 限定CD 黒髪少女/新しい歌
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FOMAREがライブ終了後に1000枚限定で配ったCDです。現在は廃盤になっており珍しいかと思われます。1度パソコンに取り込んだだけですが自宅で保管していたのでご了承ください。即購入可。
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