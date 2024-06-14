【美品】大清乾隆年製 古伊万里　金襴手　蓋茶碗　極錦金彩茶碗　金彩　赤絵　染付

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★★商品ページはこちらから★★#NEPY日本の伝統美を日常に骨董‼️日本美術品‼️中国美術‼️大清乾隆年製？大聖寺伊万里❓古伊万里❓金彩染付極錦手描き蓋付茶碗になります。★祖父母宅の蔵にて大切に長年保管していたお品物です。木箱に汚れ破損。★古いアンティーク品になりますのでご理解の程よろしくお願い致します。★細かく描かれた華やかな色、染付花小紋紋様が豪華で品のある絵柄は日本の伝統美を感じる豪華な茶碗‼️★ひび割れやカケ無し。★使用、保管による小傷あり。★金彩変色無し。★金縁ハゲ多少あり。絵柄ハゲ無し。★色々な用途でご使用頂けます。★色鮮やかな凹凸のある手描き茶碗‼️サイズ直径11.3cm高さ7.5cm#大清乾隆年製 #中国美術#大聖寺伊万里 #花詰め #唐草 #金彩 高盃 #印判手 #金襴手 #大明成化年製 #中国骨董#赤絵 #手描き #青手 #ベロ藍 #成化年製 #染付豪錦金彩絵皿#古伊万里#焼物#磁器#和食器#なます皿#有田焼#龍峰#李峰#小皿#大内塗#丸重#大明成化年製#和骨董 #伊万里 #店舗用#小皿#李峰#龍峰#金七宝#丸重 #飲食店#高台銘々皿 #ベロ藍 #和菓子皿 銘々皿 #青藍窯 #金彩#香蘭社#山田平安堂#飛騨春慶 #コンポート器 #富貴長春#唐草模様 #逆タコ唐草 #京焼 #京漆器#天然木#太武郎工房#御膳 #お正月 #本うるし塗#木製漆器#漆#美濃焼 #萩焼 #豆皿#白山陶器 #柿右衛門 #金襴手 #茶道具#九谷焼#津軽塗り#会津塗り#輪島塗#有田焼#庫山窯#宇佐美焼#清水焼#お正月三越 高島屋 高級漆器 伊勢丹 大丸東京 螺鈿 茶懐石 彫刻 #煎茶道具#骨董品#九谷焼#龍文堂#鉄瓶#乾隆年製#清朝#明時代#古美術#お猪口#古伊万里#陶器#磁器種類···皿・鉢