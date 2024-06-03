掛け軸 児玉翠峰 四君子 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です ...

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掛け軸、年代物、希少品 - その他 掛け軸、年代物、希少品 - その他



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掛け軸児玉翠峰四君子絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。ほぼほぼ、新品未使用です。サイズ（本紙）407×1095ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 児玉翠峰 四君子 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#児玉翠峰#児玉_翠峰#翠峰#四君子#蘭#竹#梅#菊#君子#出産#出産祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物