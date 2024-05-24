SEGAセガ　マスターシステム　ジャンク品

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商品詳細
セガ マスターシステムのジャンク品です。電源を入れると7枚目の写真のようなビリビリな画面になってゲームが起動したらゲーム画面になります。ゲームやをするだけなら問題ないと思います。コントローラー2個ありますが、1個は使えますが、もう1個は効きが悪いので、しっかり押さえないといけないです。ビリビリ画面以外は普通に動作確認できました。気にされる方は購入お控え下さい。古い物なのでご理解のある方よろしくお願いします。(ゲームは確認用なので付きません)
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