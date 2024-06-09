任天堂ゲームウォッチ　GAME＆WATCH VERMIM　もぐらたたき

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商品詳細
動作確認済です。音も鳴りますが、液晶部分が劣化しています。中古品ですので、本体、箱にそれなりの経年劣化があります。少しでも気になる方は購入をお控えください。画像を見てご了承頂けるかたはご購入ください。GAME\u0026WATCHVERMINNintendoMT-03VERMINGAME\u0026WATCH即購入歓迎します。
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