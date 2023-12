ザ・ビートルズ BOX

「ザ・ビートルズBOX」ザ・ビートルズ定価:¥34095実は、4枚しか聴いておらず、残りはパッケージングされたまま、開けていません。BOXも買った当初のビニールパックがついたままなので、かなりの美品です。大切に保管していたので、大事に聴いてくださる方にお送りしたいです。ビートルズのオリジナルアルバム全て14枚(2枚組×2あり)コンプリート版です。ミニドキュメンタリーDVD含む17ディスクが揃っています。[商品仕様]・17枚組み(CD16枚+DVD1枚) CD「プリーズ・プリーズ・ミー」 CD「ウィズ・ザ・ビートルズ」 CD「ハード・デイズ・ナイト」 CD「ビートルズ・フォー・セール」 CD「ヘルプ!」 CD「ラバー・ソウル」 CD「リボルバー」 CD「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」 CD「マジカル・ミステリー・ツアー」 CD「ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)」 CD「イエロー・サブマリン」 CD「アビイ・ロード」 CD「レット・イット・ビー」 CD「パスト・マスターズ」 DVD「ドキュメンタリー」・スリーブ(2個)付き・収納BOX付き・ライナーノーツ(14冊)付き・英語ブックレット(14冊)付き・英語リーフレット付き・紙ジャケット仕様#ザ・ビートルズ#CD・DVD



